اثنان من الكرادلة يلغيان مشاركتهما في انتخاب بابا الفاتيكان الجديد

روما - (د ب أ)

ألغى اثنان من الكرادلة يحق لهما التصويت في الانتخابات المقبلة لاختيار بابا جديد مشاركتهما في المجمع السري لانتخاب البابا.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية، من بينها إذاعة "كوبي" التابعة لمؤتمر الأساقفة الإسبان، أن أنطونيو كانيزاريس، 79 عاما، رئيس الأساقفة الفخري في فالينسيا لن يشارك لأسباب صحية.

وكان فينكو بوييتش، 79 عاما، رئيس الأساقفة الفخري اعتذر أمس الاثنين عن المشاركة لنفس الأسباب، وفقا لما ذكرت قناة "آر تي إل" التلفزيونية الكرواتية.

وينخفض عدد أعضاء المجمع، بعد إلغاء المشاركتين، إلى 133 عضوا، كما يخفض هذا أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخاب كاردينال لمنصب البابا من 90 إلى 89.

وتوفي البابا فرنسيس صباح أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما بعد إصابته بسكتة دماغية أدت إلى فشل في القلب، وفقا للفاتيكان.

وكان الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية-الرومانية على مدار 12عاما، قد عانى من عدد من الأمراض، وأمضى مؤخرًا أكثر من خمسة أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي المزدوج.