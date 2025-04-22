زيلينسكي يؤكد استعداده لوقف إطلاق نار "غير مشروط"

كييف - (د ب أ)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا استعداده لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط، وإذا كان وقف إطلاق النار هذا جزئيا، فنحن مستعدون لتدابير متبادلة".

وكأمثلة، أشار إلى الامتناع عن الهجمات على مرافق الطاقة أو استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

وبالنسبة إلى زيلينسكي، يعد وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا خلال عيد الفصح دليلا على أن تقليص القصف يعتمد فقط على موسكو، وشدد على أنه "لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى وقف إطلاق نار غير مشروط".