فضيحة جديدة تضرب "نستله فرنسا".. استدعاء مليوني زجاجة مياه بسبب بكتيريا برازية

وكالات

تواجه شركة المنتجات الغذائية "نستله" فضيحة جديدة في فرنسا؛ إذ أعلنت السلطات اكتشاف تلوث بكتيري في بعض منتجات الشركة المخصصة للأطفال والمياه المعدنية، ما أدى إلى استدعاء آلاف العبوات من الأسواق.

وأمرت السلطات الفرنسية شركة "برييه" التابعة لنستله، في أبريل الجاري، بإعدام مليوني عبوة مياه معدنية؛ لاكتشاف بكتيريا من مصدر برازي بأحد آبارها في منطقة جارد جنوبي فرنسا.

إلى جانب ذلك، كشفت تقارير عن استخدام شركة الأغذية العالمية لطرق غير قانونية لتحسين جودة المياه، مثل الترشيح الدقيق والأشعة فوق البنفسجية، ما أثار تساؤلات حول سلامة منتجاتها.

وأظهرت تقارير، أن 4 علامات مياه من بين منتجات الشركات التابعة لنستله في فرنسا، غير مطابقة لمعايير الجودة الصحية.

وعلى إثر ذلك، دعت السلطات الصحية الفرنسية إلى إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والجودة في منتجات نستله، وخصوصا منتجات الأطفال.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها نستله مشاكل تتعلق بإجراءات الجودة والسلامة في منتجاتها، ففي يوليو 2024 واجهت الشركة دعوى قضائية في فرنسا بسبب تلوث منتجات بيتزا من إنتاج إحدى شركاتها ببكتيريا الإشريكية القولونية، ما أدى إلى وفاة طفلين.