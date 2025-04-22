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البيت الأبيض: إدارة ترامب تشكك في استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي

08:50 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

كارولين ليفيت

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكك في استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضافت "ليفيت"، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالبيت الأبيض: "يعتقد الرئيس أنهم يتخذون إجراءاتٍ وخطواتٍ باسم السياسة، لا باسم مصلحة الاقتصاد الأمريكي، من حق الرئيس التعبير عن استيائه من الاحتياطي الفيدرالي، ومن حقه أن يقول إنه يعتقد أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل".

وأضافت "أنه يعتقد أن الأميركيين يجب أن يكونوا قادرين على اقتراض الأموال بتكلفة أقل مما هم عليه حاليا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضًا إنها تحدثت مع مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، الذي قالت إنه "شكك في استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كانوا يفعلون الأشياء بالفعل، مرة أخرى، من أجل المصلحة الاقتصادية أم أنهم يفعلون ذلك لأسباب حزبية".

وانتقد ترامب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه يتمتع بسلطة إقالة رئيس البنك المركزي وانتقده لعدم خفض أسعار الفائدة.

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