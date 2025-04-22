البيت الأبيض: مبعوث ترامب سيزور روسيا لمواصلة المفاوضات مع بوتين بشأن الحرب

وكالات



أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب الضغط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



كانا ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، قد أشار في تصريحات الأسبوع الماضي، إلى أنهما قد يتخلون قريبا عن محاولات التوسط لإنهاء الحرب إذا قاومت موسكو وكييف جهودهما.



لكن كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قالت يوم الثلاثاء إن المفاوضات "تتحرك في الاتجاه الصحيح على أمل"، ورفضت أن تقول ما قد يبدو عليه "التراجع" عن جهود السلام.



قالت خلال مؤتمر إعلامي في البيت الأبيض: "أعتقد أنه من غير الحكمة أن أذيع ذلك من على هذه المنصة، وفي النهاية، هذا قرار يعود للرئيس، لكنه أوضح تمامًا أنه يريد أن يرى السلام".

وتابعت: ترامب يشعر "بالإحباط" تجاه روسيا وأوكرانيا مع استمرار القتال.