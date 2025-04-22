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البيت الأبيض: ترامب متفائل بشأن اتفاق التجارة مع الصين ويراجع 18 مقترحا لاتفاق التجارة

08:18 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

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وكالات

صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين اليوم بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وفريقه التجاري يدرسون بجدية 18 مقترحًا لصفقات تجارية، وهذا يمثل زيادة قدرها ثلاثة مقترحات لصفقات تجارية مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقًا لتصريحات ليفيت السابقة.

أضافت ليفيت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نتحرك بوتيرة ترامب لضمان إبرام هذه الصفقات لصالح العامل الأمريكي والشعب الأمريكي"، مشيرًة إلى أن مقترحات الدول التجارية قيد المراجعة ولم تتضح بعد، وقد أوقفت الإدارة الأمريكية رسومها الجمركية "المتبادلة" حتى يوليو للتفاوض على صفقات تجارية جديدة.

فيما يتعلق بالصين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب أبلغها سابقًا "أننا نسير على ما يرام" فيما يتعلق بإبرام صفقة تجارية، تخضع البضائع الصينية حاليًا لرسوم جمركية دنيا بنسبة 145%، باستثناء بعض الأجهزة الإلكترونية المعفاة. في الوقت نفسه، تخضع الصادرات الأمريكية إلى الصين لرسوم جمركية بنسبة 125%.".

وأضافت "نشعر أن الجميع المعنيين يريدون رؤية اتفاق تجاري".

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