البيت الأبيض يعلن موعد زيارة ترامب للسعودية والإمارات وقطر

وكالات



قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل، وسيتوقف في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.



وكان ترامب قد استعرض رحلته في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي في مارس، حيث قال للصحفيين إنه سيزور الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يزور قطر والإمارات العربية المتحدة، في وقت ما "الشهر المقبل".



وتمثل جولة ترامب في الشرق الأوسط، المقرر إجراؤها في الفترة من 13 إلى 16 مايو، ثاني رحلة خارجية له خلال ولايته الثانية، بعد زيارته المقررة إلى روما هذا الأسبوع لحضور جنازة البابا.