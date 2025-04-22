خدع بن غفير وسموتريتش.. نتنياهو عارض إقامة إدارة عسكرية في غزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز للجيش بتجنب إقامة إدارة عسكرية في غزة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن نتنياهو طلب عدم عرض موقفه الرافض للإدارة العسكرية أمام الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأوضحت البث العبرية، أن وزراء من اليمين المتطرف اتهموا جيش الاحتلال الإسرائيلي بإفشال التوجه نحو إدارة عسكرية في غزة.

وأكدت البث العبرية، أن نتنياهو رجح خيار الغطاء الدولي لإدارة غزة واعتبر الاحتلال الإسرائيلي المباشر ذا تبعات خطيرة.