البيت الأبيض: ترامب يسافر إلى روما الجمعة للمشاركة في جنازة بابا الفاتيكان

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر واشنطن الجمعة متجها إلى روما للمشاركة في جنازة بابا الفاتيكان.

وأكد ترامب، مساء الاثنين، أنه سيحضر جنازة البابا فرنسيس في مدينة روما الإيطالية.

وكان ترامب قال في وقت سابق من يوم الاثنين، إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيسافر لحضور جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وردا على سؤال من الصحفيين في حديقة البيت الأبيض، قال: "لا أعرف بعد".

وأضاف أنه ستكون هناك إحاطة قريبا في مقر الحكومة بشأن هذا الأمر،

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الذهاب، قال ترامب: "لا أعرف، يجب أن أنظر في التوقيت".

وأعلن ترامب أيضا أنه أمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذا ينطبق أيضا على السفارات.

وقد تم تنكيس الأعلام فوق سطح البيت الأبيض.