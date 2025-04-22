العثور على رفات بشرية بعد هجوم لأسماك القرش قبالة سواحل إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

عثر غواصون على رفات جثة بشرية في قاع البحر المتوسط قبالة إسرائيل بعد تقارير عن هجوم لأسماك القرش.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الإسرائيلية "زكا" اليوم الثلاثاء إنه يجري الآن التعرف على الرفات.

وبعد ظهر أمس الاثنين، تم تلقي مكالمة طوارئ تفيد بتعرض رجل لعضة سمكة قرش.

على الرغم من البحث الذي استمر عدة ساعات، لم تتمكن خدمات الطوارئ في البداية من العثور على أي شخص في منطقة الخضيرة الساحلية، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال تل أبيب، واستؤنف البحث في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وتتجمع أسماك القرش الرملية وأسماك القرش ذات الزعانف السوداء في المنطقة بين شهري نوفمبر ومايو، ويفترض أنها تنجذب إلى المياه الدافئة التي يتم ضخها في البحر من محطة توليد الكهرباء القريبة.

وتعتبر أسماك القرش بشكل عام غير مؤذية للبشر ومثل هذه الهجمات نادرة للغاية في إسرائيل، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن أي أنواع أسماك القرش هو المتسبب في الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرجل المفقود يبلغ من العمر 40 عاما من سكان إحدى ضواحي تل أبيب، ويقال إنه متزوج ولديه أربعة أطفال.