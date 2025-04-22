ترامب: سنواصل عملياتنا الحاسمة حتى يتراجع تهديد الحوثيين للقوات الأمريكية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تشن ضربات واسعة النطاق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مضيفًا: سنواصل عملياتنا الحاسمة حتى يتراجع تهديد الحوثيين للقوات الأمريكية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار ترامب في تصريحات متلفزة، أن أهداف الضربات في اليمن شملت قادة الحوثيين ومعداتهم ومنشآت القيادة والتحكم ومخازن الذخيرة.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، أعلنت جماعة الحوثي، مقتل وإصابة 15 شخصا، بعدما استهدف الطيران الأمريكي بعدة غارات جوية مواقع متفرقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (شمال وغربي اليمن) من بينها العاصمة صنعاء.

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية هجمات عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، منذ منتصف مارس الماضي، "لحماية الملاحة في البحر الأحمر"، وفق ما أكده الرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد أن استأنف الحوثيون حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، "تضامناً مع الفلسطينيين في غزة".