انفجار قوي في مخزن للذخيرة شرق موسكو وإجلاء سكان القرى المجاورة

موسكو - (د ب أ)

هز انفجار قوي مخزن للذخيرة تابع لقوات الصواريخ والمدفعية الروسية شرق العاصمة موسكو.

وأكد ألكساندر أفدييف، حاكم منطقة فلاديمير، وقوع الانفجار لكنه لم يقدم في البداية أي تفاصيل أخرى.

وكتب أفدييف على قناته على تطبيق تيليجرام، أن نشر صور ومقاطع فيديو حول الحادث يعاقب عليه القانون.

وأفاد شهود عيان بأن السلطات تقوم بإخلاء العديد من القرى في المنطقة المجاورة مباشرة لمستودع الذخيرة بسبب الانفجارات المستمرة.

وأكدت وكالة أنباء تاس الرسمية أنه يتم إخلاء قرية بارسوفو.

ولم يتضح بعد ما الذي تسبب في وقوع الانفجار الأول، والذي أعقبته انفجارات أخرى، ومع ذلك، استخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة في السابق لمهاجمة مستودعات الذخيرة الروسية في دفاعها ضد الغزو الروسي الشامل لأراضيها.

يذكر أن مستودع الذخيرة هو أحد أكبر مستودعات القوات المسلحة الروسية ويقع على بعد 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.