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ترامب: وجهت البنتاغون بإرسال قدرات دفاع جوي وصاروخي لإسرائيل

07:19 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لنقل قوات إضافية مجهزة للقتال إلى الشرق الأوسط، موضحًا أن القوات الإضافية التي أرسلها إلى الشرق الأوسط نشرت في دول بالمنطقة.

وأشار ترامب في رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ، إلى أن التعزيزات التي أرسلها للشرق الأوسط تشمل قدرات دفاع جوي وصاروخي لإسرائيل ومواقع تستضيف القوات الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، قد أعلنت الجمعة 28 فبراير الماضي، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة 3 مليارات دولار، وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة "على أساس طارئ".

وأشارت الوزارة أنه من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028.

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