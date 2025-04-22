الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو لن يشارك في محادثات لندن بشأن أوكرانيا

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج سيحضر محادثات لندن بشأن الحرب في أوكرانيا غدا الأربعاء.

وأكدت في بيانها، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لن يتوجه إلى لندن لحضور المحادثات بشأن أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر، إن الأوكرانيين والأوروبيين المجتمعين في لندن الأربعاء سيواجهون مقترحا أمريكيا لتحقيق السلام.

وأشارت المصادر، إلى أن المقترح الأمريكي يشمل ضم روسيا شبه جزيرة القرم وتجميد خطوط المواجهة، فيما أكد مسؤول غربي، أن حجم الضغط على أوكرانيا كان هائلا.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المقترحات الأمريكية تتضمن أفكارا توافق عليها كييف وأخرى لا تقبل بها.

وأكد زيلينسكي، أن من المستحيل وقف الحرب دون ضغط دولي على موسكو خاصة من واشنطن، مشددا على أن أوكرانيا لا تعترف قانونيا باحتلال القرم وهي أرض أوكرانية بموجب دستورها ولن تقبل احتلالها أو أي جزء من أراضيها.