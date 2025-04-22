رئيس الوزراء القطري: نعمل مع واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة ورفع العقوبات عن سوريا

وكالات

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الدوحة تعمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "السلوك الإسرائيلي في الفترة الماضية يدل على عدم اهتمامه بإتمام أي صفقة".

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح وزير الخارجية القطري في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، أنه لمس انفتاحًا خلال نقاشاته مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن الأوضاع في سوريا، مشددًا على "أهمية رفع العقوبات المفروضة على دمشق حتى تتمكن الحكومة السورية من أداء مهامها".

وأضاف أن الجهود القطرية تسير بالتنسيق مع واشنطن وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، بهدف إنهاء العقوبات وتمهيد الطريق أمام استقرار الأوضاع في سوريا.