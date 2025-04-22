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زيلينسكي ردًا على مقترح أمريكي: القرم أرض أوكرانية ولا نعترف باحتلالها

07:14 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المقترحات الأمريكية تتضمن أفكارا توافق عليها كييف وأخرى لا تقبل بها.

وأكد زيلينسكي، أن من المستحيل وقف الحرب دون ضغط دولي على موسكو خاصة من واشنطن، مشددا على أن أوكرانيا لا تعترف قانونيا باحتلال القرم وهي أرض أوكرانية بموجب دستورها ولن تقبل احتلالها أو أي جزء من أراضيها.

وأوضحت مصادر للصحيفة الأمريكية، أن الأوكرانيين والأوروبيين المجتمعين في لندن الأربعاء سيواجهون مقترحا أمريكيا لتحقيق السلام.

وأشارت المصادر، إلى أن المقترح الأمريكي يشمل ضم روسيا شبه جزيرة القرم وتجميد خطوط المواجهة، فيما أكد مسؤول غربي، أن حجم الضغط على أوكرانيا كان هائلا.

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