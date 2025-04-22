واشنطن بوست: مقترح أمريكي للسلام بأوكرانيا يتضمن الاعتراف بالقرم أرض روسية

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر، الثلاثاء، إن الأوكرانيين والأوروبيين المجتمعين في لندن الأربعاء سيواجهون مقترحا أمريكيا لتحقيق السلام.

وأشارت المصادر، إلى أن المقترح الأمريكي يشمل ضم روسيا شبه جزيرة القرم وتجميد خطوط المواجهة، فيما أكد مسؤول غربي، أن حجم الضغط على أوكرانيا كان هائلا.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المقترحات الأمريكية تتضمن أفكارا توافق عليها كييف وأخرى لا تقبل بها، مؤكدا أن من المستحيل وقف الحرب دون ضغط دولي على موسكو خاصة من واشنطن.

وشدد زيلينسكي، على أن أوكرانيا لا تعترف قانونيا باحتلال القرم وهي أرض أوكرانية بموجب دستورها ولن تقبل احتلالها أو أي جزء من أراضيها.