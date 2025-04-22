أكسيوس: ترامب يرغب في القيام بمحاولة أخرى لتحقيق اختراق بشأن غزة

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب ناقش هاتفيا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار بغزة واتفاق الأسرى.

وأشار المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، أن ترامب ونتنياهو ناقشا أيضا خلال الاتصال الهاتفي المحادثات مع إيران.

وأوضحت مصادر، أنه كان من المقرر إجراء المكالمة يوم الاثنين ولكن تم تأجيلها بسبب تضارب المواعيد.

وأكد الموقع الأمريكي، أن إدارة ترامب ترغب في القيام بمحاولة أخرى هذا الأسبوع لتحقيق اختراق بشأن حرب غزة، لافتا إلى أن نتنياهو متردد في الموافقة على أي شيء يتجاوز اتفاقا مؤقتا لا ينهي الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تحدث للتو مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول العديد من المواضيع بما في ذلك التجارة وإيران وغيرها.

وأكد ترامب، أن الاتصال مع نتنياهو كان جيدا للغاية و"نحن متفقان بشأن جميع القضايا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ترامب تحدث مع نتنياهو ولم يذكر قضية الأسرى.

وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن ترامب تحدث مع نتنياهو عبر الهاتف والنقاش تناول صفقة الأسرى.