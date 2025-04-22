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وزير الدفاع البريطاني: سنزيد دعمنا العسكري لأوكرانيا ونستعد لإرسال قوات إذا تطلب الأمر

06:44 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي

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وكالات

أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا يشهد تباطؤًا، مشددًا على أن بلاده ستزيد من دعمها العسكري لكييف في هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف الوزير أن التوقعات تشير إلى استمرار التقدم الروسي ميدانيًا، مما يستدعي ضرورة توحيد جهود ودعم حلفاء أوكرانيا، مشيرًا إلى أن 30 دولة حتى الآن تشارك في "تحالف الراغبين" لحفظ السلام في أوكرانيا.

وشدد على التزام بريطانيا بنشر قوات على الأراضي الأوكرانية إذا دعت الحاجة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لها دور محوري يجب أن تلعبه في تأمين السلام في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار وزير الدفاع إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يتفاوض بجدية" حاليًا، و"ليس في موقف يسمح له بفرض شروطه".

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