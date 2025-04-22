حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين: عبروا عن ضمير الأمة نصرة لغزة

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، إلى الإفراج عن المعتقلين الأردنيين، الذين قالت إنهم من الداعمين للمقاومة الفلسطينية، وأنهم “عبّروا عن ضمير الأمة نصرة لقطاع غزة والقدس".

وأوضحت الحركة في بيانها: "بعد إطلاع الحركة على مجريات وتفاصيل القضية المتعلقة باعتقال مجموعة من الشباب الأردنيين، نؤكد ثقتنا بأن أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين، ورفض العدوان الصهيوني المتواصل على غزّة، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن أو استقراره، خاصة في ظل بشاعة الجريمة الصهيونية والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة".

وتابع البيان: "نثمّن هذه المبادرات النابعة من ضمير الأمة ووجدانها القومي والإسلامي، والتي تعكس عمق التلاحم التاريخي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، اللذين قدّما معًا تضحيات مشتركة في ميادين الجهاد والدفاع عن فلسطين ومقدساتها".

وأشارت حماس إلى أن دعم المقاومة الفلسطينية هو “واجب قومي وأخلاقي، وحقّ تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرَّم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه، لما له من دور محوري في التصدي للاحتلال وجرائمه”، على حد وصف البيان.

واختتم البيان: " نؤكد حرصنا التام على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية وسائر دولنا العربية والإسلامية، فإننا ندعو إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب، وتقدير دوافعهم الوطنية المشرفة، ومعالجة هذا الملف بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، بما يعزّز العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته".

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، الأسبوع الماضي، توقيف 16 شخصا اتهموا بـ”محاولة لإثارة الفوضى داخل البلاد".

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني إن دائرة المخابرات العامة “ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها منذ عام 2021”، مشيرًا إلى أن المتهمين "ينتمون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون".