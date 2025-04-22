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ترامب: تحدثت مع نتنياهو ونحن متفقان بشأن جميع القضايا

06:16 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تحدث للتو مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول العديد من المواضيع بما في ذلك التجارة وإيران وغيرها.
وأكد ترامب، أن الاتصال مع نتنياهو كان جيدا للغاية و"نحن متفقان بشأن جميع القضايا".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ترامب تحدث مع نتنياهو ولم يذكر قضية الأسرى.
وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن ترامب تحدث مع نتنياهو عبر الهاتف والنقاش تناول صفقة الأسرى.

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دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي
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