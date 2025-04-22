بكين تحذّر كوريا الجنوبية من تصدير منتجات تحتوي على معادن صينية لأمريكا

وكالات

قالت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر حكومية، الثلاثاء، إن بكين طالبت الشركات الكورية الجنوبية بعدم تصدير منتجات تحتوي على معادن نادرة من الصين إلى شركات دفاعية أمريكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة التجارة الصينية سلمت رسالتها إلى الشركات الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية والشاشات ومحولات الطاقة والمعدات الفضائية والطبية والبطاريات.

وأوضحت التجارة الصينية، أن الشركات الكورية الجنوبية التي تنتهك قيود التصدير إلى الولايات المتحدة ستواجه عقوبات.

وكانت الصين فرضت في وقت سابق من أبريل الجاري، قيودا على تصدير المعادن الأرضية إلى الولايات المتحدة في إطار ردها على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، ما أدى إلى زيادة الضغط على الإمدادات الغربية من المعادن المستخدمة في الصناعات الدفاعية.