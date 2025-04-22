في زيارة دولة.. رئيس الوزراء الهندي يصل السعودية

الرياض- (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، في زيارة "دولة" يلتقي خلالها ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين كانوا في استقبال مودي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وتعتبر زيارات الدولة أعلى تعبير عن العلاقات الثنائية الودية بين دولتين ذات سيادة، وتتميز بشكل عام بالتركيز على الاحتفالات العامة الرسمية.