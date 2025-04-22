موسكو: على كييف إزالة العقبات أمام مفاوضات وقف النار

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن كييف يجب أن تتحمل المسؤولية عن بدء مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محدود.

وأضاف بيسكوف: "إذا كان الجانب الأوكراني منفتحا على المفاوضات ويريدها، فعليه اتخاذ بعض الخطوات لإزالة العقبات أمام هذه الاتصالات".

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اقتراحه بأن يمتنع الجانبان عن شن هجمات على الأهداف المدنية، ومع ذلك، طالب برد واضح من موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار أمس الاثنين، إلى استعداده لمناقشة هذه القضية، ومع ذلك، قال إنه من الضروري أولا توضيح الأهداف التي تعتبر مدنية بدقة، مضيفا أنه يمكن توضيح ذلك في محادثات ثنائية بين موسكو وكييف.

وأعلن بيسكوف أنه لم يتم الرد على هذا الاقتراح حتى الآن، ولا توجد حاليا خطط ملموسة لعقد اجتماع ثنائي.

وأكد بوتين في عدة مناسبات مؤخرا استعداده للتفاوض، ومع ذلك، يشير الكرملين دائما إلى أن زيلينسكي نفسه منع إجراء أي محادثات معه.

يشير هذا إلى مرسوم أصدره رئيس الدولة الأوكراني في سبتمبر 2022 بعد ضم روسيا للمناطق الأربع المحتلة جزئيا، وهي لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

ولا يحظر المرسوم في الواقع إجراء مفاوضات مع بوتين، بل يعلن استحالة ذلك في ظل الوضع الراهن، ولكن زيلينسكي أعلن لاحقا استعداده للتفاوض مع بوتين إذا كان ذلك سيحقق السلام وينقذ أرواح الأوكرانيين.