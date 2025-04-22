العاهل الأردني لوفد أمريكي: يجب استعادة وقف النار بغزة وإيصال المساعدات

عمان – (أ ش أ)

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، في قصر الحسينية، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء.

وبحث اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدور المحوري للولايات المتحدة في المنطقة.

وبالحديث عن تطورات المنطقة، حذر العاهل الأردني من خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات في القدس، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

حضر اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.