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إعلام أمريكي: إغلاق 132 مكتبًا ضمن عملية إعادة الهيكلة لوزارة الخارجية

04:40 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الخارجية الامريكية

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وكالات

قال موقع "ذا فري بريس" الأمريكي نقلا عن وثائق، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت عملية إعادة هيكلة شاملة في وزارة الخارجية ستؤدي لإغلاق 132 مكتبا.

وأوضحت الوثائق، أن المكاتب المعنية مرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالخارج ومكافحة التطرف.

وعلّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الإجراء الهيكلي، قائلا: "اليوم سنغير عقودا من الترهل والبيروقراطية في وزارة الخارجية"، مشيرا إلى أن التغييرات الجذرية في الوزارة ستمكن الدبلوماسيين الأمريكيين الموهوبين من وضع أمريكا والأمريكيين في المقام الأول.

وأكد روبيو، أن وزارة الخارجية عاجزة عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر من التنافس بين القوى العظمى، موضحا أن تكاليف وزارة الخارجية ارتفعت على مدار الـ15 عاما الماضية لكن دافعي الضرائب شهدوا دبلوماسية أقل كفاءة.

وأشار روبيو، إلى أن البيروقراطية الواسعة بالخارجية خلقت نظاما أكثر خضوعا للأيديولوجية المتطرفة منه لتعزيز المصالح الوطنية، مضيفا "سفاراتنا ومكاتبنا ستمتلك الأدوات اللازمة لتعزيز مصالحنا عبر تبسيط مهام كل منطقة لزيادة فعاليتها".

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الخارجية الامريكية إعادة الهيكلة لوزارة الخارجية الامريكية دونالد ترامب
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