الإندبندنت: صفقة دفاعية مرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

لندن – (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "الإندبندنت، البريطانية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يقترب من التوصل إلى صفقة دفاعية كبرى مع الاتحاد الأوروبي، تتيح لشركات الأسلحة البريطانية بيع معدات دفاعية لحلفاء أوروبيين تُقدر بمليارات الجنيهات.

وبموجب الاتفاق، ستتمكن الشركات البريطانية من التقدم للمناقصات ضمن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد، الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (نحو 130 مليار جنيه إسترليني)، وذلك نقلا عن تقارير صحفية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف الشهر الماضي عن استراتيجيته الأمنية الجديدة ضمن جهود تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تخفيف القيود على الميزانيات بهدف إنشاء خطة قروض بمليارات اليوروهات، تركز على شراء المعدات الدفاعية من داخل أوروبا عوضا عن الموردين الأمريكيين.