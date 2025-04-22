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روسيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية لإلغاء نظام التأشيرات بينهما

04:30 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

روسيا وسلطنة عمان

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موسكو – (أ ش أ)

وقعت روسيا وسلطنة عمان، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء، أن مراسم تبادل الوثائق أجريت في الكرملين عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عُمان هيثم بن طارق.

وأشارت إلى توقيع مجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية، ووزارة الإعلام العمانية، ممثلة بوكالة الأنباء العمانية، مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات، موضحة أن المذكرة وقعها دميتري كيسيليف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق اليوم، عن خطط تعدها موسكو لعقد قمة مع الدول العربية خلال العام الحالي.

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روسيا سلطنة عمان اتفاقية لإلغاء نظام التأشيرات
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