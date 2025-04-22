الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقرر عدم المشاركة باجتماعات المجلس المركزي برام الله

وكالات

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي في رام الله بالضفة الغربية باعتباره خطوة مجتزأة.

وقالت الجبهة، إن "سلاح المقاومة حق لشعبنا يجب ألا يمس، وما دام هناك احتلال تجب مقاومته"، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود على كل المستويات لإفشال مخطط الاحتلال للتهجير والتصفية.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لتشكيل مجلس وطني شامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للجبهة، حيث ناقش التطورات السياسية والميدانية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المتواصل وسياسات الحصار والتجويع، إلى جانب التصعيد في الضفة الغربية و القدس.