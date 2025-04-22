مسلحون يطلقون النار على سائحين في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير

سريناجار (الهند) (أب)

قال مسؤولون هنود، إن هناك مخاوف من وقوع قتلى بعدما أطلق مسلحون النار عشوائيًا على سائحين في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، حيث وصفت الشرطة الواقعة بـ" الهجوم الارهابي" واتهمت المسلحين الذين يكافحون ضد الحكم الهندي بأنهم الذين قاموا به.

وكتب عمر عبد الله، أبرز مسؤول منتخب بالمنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا الهجوم أكبر بكثير من أي هجوم رأيناه ضد المدنيين خلال الأعوام الأخيرة".

وأضاف" مازال يتم التأكد من حصيلة القتلى، لذلك لا أريد الخوض في تلك التفاصيل".

وأشارت تقارير أولية إلى أن المسلحين أطلقوا النار على سائحين معظمهم من الهنود يزورون منطقة باساران، على بعد خمسة كيلومترات من بلدة باهالجام .

وقالت الشرطة الهندية، إن هناك الكثير من السائحين أصيبوا جراء الطلقات النارية، وأن المسؤولين يقومون بإجلاء السائحين إلى المستشفيات.

وطوقت قوات الشرطة الهندية والجيش المنطقة، وبدأت مطاردة لتعقب المهاجمين.