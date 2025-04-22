بوتين يعلن خططًا لعقد قمة بين روسيا والدول العربية



موسكو (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خططًا تعدها موسكو لعقد قمة بين روسيا والدول العربية خلال العام الحالي.

وقال بوتين، في تصريحات للصحفيين، قبيل لقاء مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد: "بالطبع، تم نقل المعلومات عبر وزارة الخارجية. نخطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية العام الحالي"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين: "لقد أيد العديد من أصدقائنا في العالم العربي هذه الفكرة".

واستقبل الرئيس الروسي، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، في قاعة جيورجيفسكي بالقصر الكبير في الكرملين.

ووجه بوتين دعوة لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، للمشاركة في القمة الروسية العربية المقرر عقدها هذا العام.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.

ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".