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وزير الخارجية: الاتصالات المصرية مع الأطراف الدولية لوقف حرب غزة لا تتوقف

03:09 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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وكالات

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، استمرار الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على حقن دماء الشعب الفلسطينى فى القطاع، وتثبيت التهدئة والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وقال عبد العاطي، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اللبنانى اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات المصرية مع كل الأطراف الدولية بشأن وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف، كاشفًا أن هناك إجماع دولي الآن على دعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وذكر عبد العاطي، أنه يجرى التنسيق حاليًا لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن القبول باستخفاف إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف الاشتباك عام 1974 مع سوريا وقضم أراضيها.

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