وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للبنان ومؤسساته

وكالات

جدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، دعم مصر الكامل لجهود الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان.

وشدد عبد العاطي، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اللبنانى اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة لبنان على أراضيه وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وأكد وزير الخارجية، على ضرورة انسحاب إسرائيل من كل النقاط التي تحتلها في جنوب لبنان.

ولم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر ولا المهلة التي تم تمديدها في فبراير الماضي، ولا تزال قوات جيش الاحتلال تتمركز في 5 نقاط بالجنوب اللبناني.

ووتصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ما أسفر عن استشهاد العشرات في لبنان، من بينهم مدنيون وأعضاء في حزب الله.