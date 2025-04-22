هآرتس: تدهور أداء الجيش الإسرائيلي في غزة وخسائر فادحة في صفوف "جولاني"

وكالات



كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن تراجع كبير في الأداء العسكري للجيش الإسرائيلي خلال عملياته المستمرة في قطاع غزة، مشيرة إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف وحدات النخبة، وتحديدًا لواء "جولاني"، أحد أبرز ألوية المشاة.



ووفقًا لمصادر عسكرية نقلتها الصحيفة، فقد لواء جولاني 114 مقاتلًا وضابطًا منذ بداية الحرب، في حين أُصيب الآلاف بجروح متفاوتة، ما يعكس شدة المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، وقدرتها على إلحاق ضربات موجعة حتى بالوحدات الأكثر تدريبًا وتسليحًا.



كما أوردت الصحيفة أن الجيش يواجه تحديات داخلية متزايدة، أبرزها الإرهاق الشديد بين الجنود النظاميين الذين يتحملون العبء الأكبر في القتال، بالإضافة إلى التدهور المتصاعد في المعنويات بسبب طول أمد الحرب وتعقيد أهدافها.



وفي سياق متصل، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تراجع التزام جنود الاحتياط، حيث أكد ضباط ميدانيون أن 60% فقط من عناصر الاحتياط يشاركون فعليًا في العمليات داخل غزة، رغم أن البيانات الرسمية كانت تتحدث عن نسبة 85%، مما يسلط الضوء على فجوة بين التصريحات والواقع الميداني.