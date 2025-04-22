روسيا وعُمان يشيدان بالعلاقات الثنائية بينهما

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تتواصل بشكل مستمر مع سلطنة عُمان، ويستعد البلدان لتطوير العلاقات بينهما في شتى المجالات، مضيفًا "شركاتنا مهتمة بتعزيز العلاقات مع عُمان في قطاع الطاقة".

ومن جانبها، قالت سلطان عُمان: "نسعى أن تكون هناك علاقات مميزة ومفيدة بين عمان وروسيا تخدم شعبي البلدين".

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، سلطان عمان هيثم بن طارق، في العاصمة موسكو.

ومن المقرر أن يناقش الزعيمان، التعاون الاقتصادي والتجاري ومستجدات المنطقة، لاسيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلًا عن استضافة سلطنة عمان المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وبدأ سلطان عمان، هيثم بن طارق، أمس الاثنين، أول زيارة إلى روسيا منذ أن تولى الحكم في أوائل عام 2020، وقد تستغرق الزيارة يومين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الوكالة، إن زيارة السلطان العماني جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الروسي، وتأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.