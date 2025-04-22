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بسبب جلد الخنزير.. تركيا تفرض غرامة على شركات أحذية شهيرة

01:45 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

تركيا

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وكالات

أعلنت وزارة التجارة التركية، أمس الاثنين، فرض غرامات مالية على عدد من شركات تصنيع الأحذية المعروفة بسبب عدم الإشارة إلى استخدام جلد الخنزير في منتجاتها.


وقال مجلس الإعلانات التابع لوزارة التجارة التركية إنه فرض غرامات على شركات "فانس" و"كامبر" و"نيو بالانس" بزعم إغفالها توضيح استخدام جلد الخنزير في معلومات منتجاتها، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي "تي آر تي".


ورغم ذلك أفادت التقارير أن معلومات استخدام جلد الخنزير كانت متوفرة على المواقع الإلكترونية العالمية لهذه العلامات التجارية.


وتم فرض غرامة تُقدر بنحو 46 ألف دولار على شركة الملابس الرياضية "نيو بالانس"، بينما فُرضت غرامة بنحو 23 ألف دولار على شركة "فانس" المتخصصة في الأحذية الرياضية، وطُلب من شركة "كامبر" التوقف عن الإعلان، وفقا لـ "تي آر تي".

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