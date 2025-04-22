ليست السعودية.. ترامب يكشف وجهته في أول زيارة خارجية له

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، خطط سفرهما إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، والتي ستكون أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب الرئاسة في يناير.

وفي منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أعلن ترامب: "سنذهب أنا وميلانيا إلى جنازة البابا فرنسيس في روما، نتطلع إلى التواجد هناك".

وتوفي البابا فرنسيس صباح الإثنين عن عمر يناهز 88 عامًا بعد تعرضه لسكتة دماغية أسفرت عن فشل في القلب، بحسب ما أعلن الفاتيكان.

البابا الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عامًا، اختار أن يُدفن خارج أسوار الفاتيكان في كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما، وذلك بعد أن وضع قواعد جديدة لمراسم جنازة متواضعة قبل وفاته.

وكان البيت الأبيض في مطلع الشهر الجاري قد أعلن، أن ترامب سيزور السعودية في مايو المقبل، والتي كان من المقرر أن تكون أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي: "سيتوجه الرئيس إلى السعودية في مايو"، مضيفة "أما بالنسبة للتواريخ والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن، وأعلم أن فرقنا تعمل على تفاصيل تلك الرحلة".

وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، الاثنين، ألمح ترامب إلى أن زيارته الأولى ستكون إلى الشرق الأوسط في وقت ما "الشهر المقبل".

وقال ترامب آنذاك: "قد تكون الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل، نعم. وسنزور قطر أيضًا، وربما دولتين أخريين. الإمارات العربية المتحدة دولة مهمة للغاية. الإمارات لديها قائد عظيم (الشيخ محمد بن زايد)... لذا، من المحتمل أن نتوقف في الإمارات وقطر".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية استضافت محادثات بين روسيا وأوكرانيا، حيث يناقش البلدان إمكانية وقف إطلاق النار.