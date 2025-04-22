اغتيال قيادي في الجماعة الإسلامية بغارة إسرائيلية على لبنان

وكالات

أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، اغتيال القيادي في الجماعة حسين عطوي في غارة إسرائيلية في بلدة بعورته بجبل لبنان.

وأدانت الجماعة جريمة اغتيال القيادي حسين عطوي، محملة العدو الصهيوني المسؤولية عنها.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدر أمني لبناني، بأن "قياديًا في الجماعة الإسلامية قُتِل بغارة إسرائيلية على سيارته جنوب بيروت".

وكان الدفاع المدني اللبناني قد أفاد بمقتل شخص إثر استهداف سيارة من قِبل مسيّرة إسرائيلية على طريق بعورته الواقعة قرب بلدة الدامور الساحلية.

ومن جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الغارة التي نُفذت جنوب بيروت استهدفت "عنصرًا بارزًا في كل من حركة حماس والجماعة الإسلامية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العملية.

ويتزامن هذا الحادث مع زيادة حدة الهجمات التي تشنها إسرائيل على الجنوب اللبناني، حيث أعلن جيش الاحتلال أول أمس الأحد، أنه اغتال حسين علي نصر نائب رئيس الوحدة 4400 في جماعة حزب الله اللبناني.