لبحث مقترح جديد.. قيادي بحماس: وفد من الحركة غادر الدوحة متوجهًا إلى مصر

وكالات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن قياديًا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال إن وفدًا من الحركة غادر الدوحة متوجهًا إلى مصر لبحث أفكار جديدة للتهدئة في قطاع غزة.



وفيما سبق قال مسؤول فلسطيني كبير مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لبي بي سي، إن الوسطاء القطريين والمصريين اقترحوا صيغة جديدة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن الخطة تتضمن هدنة تستمر ما بين 5 إلى 7 سنوات، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ونهاية رسمية للحرب، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.