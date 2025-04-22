نداء عاجل من "سرايا القدس" إلى الحكومة السورية

وكالات

وجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نداءً عاجلًا إلى الحكومة السورية، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن اثنين من قيادييها المعتقلين في سوريا منذ نحو 5 أيام.



وذكرت الحركة في بيان رسمي أن القياديين المعتقلين هما خالد خالد، مسؤول الساحة السورية، وياسر الزفري، مسؤول اللجنة التنظيمية. وأشارت إلى أن توقيفهما تم دون إبداء أسباب واضحة من قبل السلطات السورية.



واستحضرت سرايا القدس في بيانها ما وصفته بـ"الدور التاريخي لسوريا في دعم القضية الفلسطينية"، قائلة: "لطالما كانت سوريا حاضنة للمخلصين والأحرار الذين دافعوا عن الأمة ضد المحتلين والطغاة".



وأكدت الحركة أن القائدين المعتقلين كانت لهما مساهمات كبيرة في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين خلال الأزمات التي عصفت بسوريا، معربة عن أملها في أن "تثبت الحكومة السورية أهلية النخوة العربية" من خلال الإفراج عنهما.



وأضافت سرايا القدس: "في وقت تواصل فيه سرايا القدس القتال ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، لم تُوجه بندقيتنا إلا إلى صدور العدو الصهيوني، وشهداؤنا من الساحة السورية سقطوا على حدود فلسطين المحتلة".



ولم تصدر سوريا حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ملابسات توقيف القياديين.