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الكرملين: بوتين يؤكد استعداده للتفاوض مع أوكرانيا

12:20 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط ملموسة لإجراء محادثات مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب مجددًا عن استعداده للتفاوض مع كييف.

وقال بوتين، إنه يحتاج إلى فهم موقف أوكرانيا فيما يتعلق بوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية قبل إعطاء الرد، بحسب ما نقله الكرملين.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن القتال على الجبهات في أوكرانيا استؤنف بعد هدنة عيد الفصح، مهددًا باستهداف القوات الروسية مواقع مدنية في حال "استخدامها من قِبل نظام كييف لأغراض عسكرية".

وأضاف بوتين، "نتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرات سلام ونتوقع أن تتبنى كييف الموقف نفسه"، مشيرًا إلى أن موسكو ستدرس مقترحات وقف قصف الأهداف المدنية وسترد عليها.

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يوقع قانونًا يهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المنشآت الحيوية لمواجهة خطر هجمات الطائرات المسيرة.

ونقلت الوكالة عن بوتين، قوله إن "القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح نحو 5 آلاف مرة وعلينا أن نأخذ العبرة من هذه التجربة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أعلن يوم الأحد الماضي، استعداده لسلام ووقف نار غير مشروط يمكن أن يستمر لمدة لا تقل عن 30 يومًا، موضحًا أنه لم يتلق ردًا من روسيا بشأن تمديد الهدنة.

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الرئاسة الروسية الكرملين أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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