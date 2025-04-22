الفاتيكان يكشف وصية البابا فرنسيس بعد رحيله

وكالات



أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس طلب في وصيته أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، وهي الكنيسة التي اعتاد زيارتها للدعاء بشكل خاص قبل كل رحلة خارجية وبعدها.



كما أوصى بأن يكون قبره "متواضعا، من دون أي زخرفة خاصة"، وأن يُكتفى بكتابة كلمة "فرانشيسكو" فقط عليه.



وتوفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا بعد تدهور حالته الصحية منذ 18 فبراير الماضي.



وأعلن الفاتيكان أن سبب الوفاة هو إصابته بجلطة دماغية تلتها غيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب.



وحسب تقرير الوفاة الصادر عن مدير وحدة الصحة والنظافة في الفاتيكان، أندريا أركانجيلي، كان البابا يعاني من مشاكل صحية سابقة ساهمت في تدهور حالته، مثل:

- فشل تنفسي حاد

- التهاب رئوي مزدوج متعدد الميكروبات

- ارتفاع ضغط الدم

- مرض السكري



وتُقام جنازة البابا فرانشيسكو وفقًا لقوانين الكنيسة الكاثوليكية بين اليوم الرابع واليوم السادس بعد وفاته. من المتوقع أن تُجرى مراسم التشييع ما بين يوم الجمعة 25 أبريل الجاري ويوم الأحد 27 من الشهر ذاته.



كما تنص قواعد الكنيسة على أن مجمع الكرادلة سيعقد أول جلسة له لانتخاب البابا الجديد بين اليوم الـ15 واليوم الـ20 بعد وفاة البابا، مما يعني أن ذلك سيتم ما بين يومي 6 و10 مايو المقبل.



والبابا فرانشيسكو هو أول بابا من أمريكا اللاتينية ومن الرهبنة اليسوعية، وُصف بتوجهه الإصلاحي والمعتدل. وُلد خورخي ماريو بيرغوليو -الذي أصبح اسمه البابا فرانشيسكو- يوم 17 ديسمبر1936 في بوينس آيرس بالأرجنتين، لأبوين مهاجرين من إيطاليا.