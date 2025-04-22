فيديو.. ظهور فهد "أمياس" يشغل الجزائريين والسلطات المحلية تتحرك

وكالات

انشغل الجزائريون في الساعات الماضية بمقطع فيديو وثقه الرحالة الجزائري المدعو "عمي أحمد" بوجود فهد "أمياس" المهدد بالإنقراض في الصحراء، ما دفع السلطات المحلية للتحرك.

وأثناء توقف أحمد في الصحراء لإصلاح عجلة مركبته في منطقة تسمى "آمڤيد" تابعة لبلدية أدلس بولاية تمنجست (1934 كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائر)، فوجئ بفهد الصحراء المهدد بالانقراض عالميًا، فالتقط فيديو له، ونشره على حسابه في مواقع التواصل.

وقال الرحالة الجزائري في المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية: " كنا نسمع عنه كثيرًا ونحن صغار، اليوم أنا أراه مباشرة".

#فهد_الأهڤار 🐆 يظهر من جديد بمنطقة أمقيد صحراء تمنراست , يعرف باللهجة المحلية اماياس (amayas) اذ يعد من الحيونات المهددة بالانقراض وتتواجد منه اعداد قليلة بصحراء #الجزائر

🐆 🏜 🇩🇿 Algeria pic.twitter.com/kcnuHdzcLm — TOUAT ADRAR (@TouatAdrar) April 17, 2025

ولاقى مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل، اهتمام الجزائريين خاصة المهتمين بالبيئة، الذين عبروا عن فرحتهم بتواجد هذا الحيوان النادر والمهدد بالانقراض في الجنوب الجزائري، داعين السلطات المحلية بضرورة الحفاظ عليه.

وتحركت السلطات الجزائرية بعد تداول المقطع المصور، إذ أصدرت وزارة الثقافة والفنون، بيانًا، أكدت فيه أن "توثيق ظهور نادر لهذا الفهد شمال الحظيرة الثقافية الوطنية للأهقار يعتبر بمثابة تأكيد إضافي على أن أمياس لا يزال يستوطن منطقة شمال وغرب أفريقيا"، مشيرة إلى أن آخر توثيق علمي مسجل للفهد يعود إلى أبريل 2020.

وأكدت الوزارة في البيان، على "الأهمية البالغة لمساهمة المواطنين، خلال تنقلاتهم في فضاءات الحظائر الثقافية لاسيما حظيرة الأهقار ومناطقها ذات القيمة البيئية العالمية على غرار تفدست".

ومن جانبها، تعمل السلطات الوصية، ومنها الديوان الوطني للحظيرة الثقافية ومشروع الحظائر الثقافية، من أجل إعداد وتنفيذ مخطط حماية هذا النوع المهدد بالانقراض.