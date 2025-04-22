فيديو مرعب.. دهس مشجعي كرة قدم في طرابلس.. والداخلية الليبية تحقق

وكالات

اندلعت مواجهات عنيفة بين الجماهير وقوات الشرطة في محيط ملعب طرابلس الدولي في ليبيا، مساء السبت، عقب حادثة صادمة أقدمت عليها سيارة تابعة لجهاز أمني حكومي على دهس مشجعين بشكل متعمّد، عقب مباراة جمعت نادي أهلي طرابلس ونادي السويحلي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة قيام السيارة بدهس اثنين من المشجعين، ثم مواصلة سيرها بشكل عادي، في مشهد أثار صدمة كبيرة لدى الرأي العام الليبي.

ولم توثق الفيديوهات وجود أعمال شغب أو فوضى في محيط الحادث، ما عزز فرضية تعمّد عملية الدهس، بحسب تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أعقاب الحادث، أقدم مشجعون غاضبون على رشق سيارات الشرطة بالحجارة، وإضرام النار في آلية عسكرية تابعة لقوات الأمن، تنديدًا بما وصفوه بـ"الانتهاك الصارخ لأرواح المدنيين".

حسبي الله ونعم الوكيل

نسأل الله السلامة ملعب طرابلس الان الـدعـس علي جماهير الاهلي طرابلس من قبل سيارات امنية ⛔️⛔️⛔️ pic.twitter.com/O6HDYxSCdw — ميغالومانيا (@myglwmny1) April 21, 2025

وأصدر نادي أهلي طرابلس بيانًا رسميًا ندّد فيه بالحادثة، مؤكدًا أن ما حدث "يمثل اعتداءً غير مبرر على سلامة الجماهير ولا يمكن السكوت عنه".

وطالب النادي وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين.

بدورها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن الحادثة "تصرف فردي ومخالف لأخلاقيات المهنة"، مضيفة أن الوزير عماد الطرابلسي وجّه بفتح تحقيق عاجل، مع تعهده بمحاسبة المتورطين.

وأوضحت الوزارة أن السيارة التي نفذت الحادث تتبع إحدى الجهات الأمنية، وقد تمّت مصادرتها وجلب سائقها، مشيرة إلى أن ما جرى كان رد فعل على اعتداء سابق من بعض المشجعين على دوريات الشرطة.

كما شددت الوزارة على أنها "لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين".

ولم تُصدر الجهات الرسمية أي بيانات عن وقوع وفيات أو إصابات جراء الحادثة، لكن مشاهد الفيديوهات المنتشرة أثارت حالة واسعة من الغضب الشعبي، ودفعت ناشطين وحقوقيين للمطالبة بإجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين، معتبرين أن الحادثة "تمثل استخفافًا بأرواح المواطنين وتجاوزًا خطيرًا للقانون".