جالانت يفجر مفاجأة: "صورة نفق فيلادلفيا" مفبركة لتأخير الصفقة مع حماس



وكالات

فجّر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت مفاجأة مدوية، بعدما كشف أن الصورة الشهيرة التي نشرها الجيش الإسرائيلي لنفق ضخم في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة كانت "مفبركة"، وأن ما تم تصويره لم يكن سوى خندق بعمق متر واحد فقط.



وقال جالانت، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن النفق الذي تحدثت عنه تل أبيب في أغسطس الماضي "لم يكن موجودًا أصلًا"، وإن استخدام الصورة كان يهدف إلى تضخيم أهمية المحور وتأخير صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.



الصورة التي ظهرت حينها في وسائل الإعلام، وأظهرت مركبة عسكرية تخرج من "نفق"، قيل إنه يتكون من ثلاثة طوابق ويمتد لعشرات الأمتار تحت الأرض، لم تكن سوى قناة لتصريف المياه، وفقًا لما أكده الوزير السابق.

وكانت الرواية الرسمية في حينها قد وصفت الموقع بأنه "جزء من بنية تحتية هائلة لحماس"، واعتبرته إنجازًا عسكريًا مهمًا، لكن جالانت قال بوضوح: "الصورة كاذبة، والنفق غير موجود، والهدف كان سياسيًا بالأساس".

وأوضح جالانت أن الهدف من هذه "الحملة الإعلامية" كان إبراز محور فيلادلفيا باعتباره ممرًا نشطًا لتهريب السلاح، وهو ما يخالف الواقع، وذلك لتبرير استمرار العمليات العسكرية هناك، وخلق ضغط داخلي وخارجي يؤجل أي مفاوضات حول تبادل الأسرى.