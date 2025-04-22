600 ألف طفل بغزة مهدد بخطر الإصابة بالشلل

وكالات

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم الأربعين.

وأفادت صحة غزة، بأن 600 ألف طفل يهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات ما لم يتم إدخال التطعيمات للقطاع.

وأشارت الوزارة، إلى أن أطفال غزة يواجهون مضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة مع استمرار انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب الآمنة.

وفي شهر مارس الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي غلق معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بهدف الضغط على حركة حماس.