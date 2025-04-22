نقل ملكة النرويج إلى المستشفى بعد إصابتها بصعوبة في التنفس

أوسلو- (د ب أ)

تم نقل ملكة النرويج سونيا إلى المستشفى على متن مروحية إنقاذ.

وأعلن البلاط الملكي النرويجي اليوم الثلاثاء نقل الملكة/ 87 عاما/ إلى المستشفى الجامعي في أوسلو لإصابتها بصعوبة في التنفس.

وذكرت إذاعة "إن آر كيه" أن الملكة وصلت المستشفى في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وقال بيان البلاط الملكي، إنه تم نقل الملكة من موقع تزلج وصيد ملكي على بعد 300 كيلومتر شمال-غرب أوسلو. ويشار إلى أن الأسرة الملكية النرويجية عادة ما تقضي عطلة عيد الفصح هناك.