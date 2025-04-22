سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية بمطعم شهير خلال عشاء عائلي

وكالات

في حادثة غريبة، تعرضت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، لسرقة حقيبة يدها أثناء تواجدها في أحد مطاعم واشنطن مساء عيد الفصح، بحسب ما أفاد به مسؤولين وتقارير إعلامية أمريكية نُشرت أمس الإثنين.

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على 3 آلاف دولار نقدًا ووثائق هوية ومفاتيح منزل وبطاقة دخول أمنية خاصة بالوزارة. موضحة أن نويم كانت تحمل هذا المبلغ النقدي لاستخدامه في نزهات عائلية وشراء هدايا.

ووقعت الحادثة أثناء تواجد الوزيرة الأمريكية في عشاء عائلي بمطعم برجر شهير بالعاصمة واشنطن. وأكدت نويم لقناة "إن بي سي نيوز"، أن الحادثة قيد التحقيق.

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الأمن السري، الذي يوفر الحماية للوزيرة الأمريكية، إن الجهاز راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم ، وشاهد رجلًا أبيض مجهول الهوية يرتدي كمامة يسرق حقيبتها ويغادر المطعم.

وذكر المصدر أن جهاز الأمن السري بدأ تحقيقًا لتتبع أي استخدام لأدوات نويم المالية.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، إن "عائلة نويم كانت بأكملها في المدينة، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، ودعت عائلتها لتناول العشاء وتبادل هدايا عيد الفصح".

وظنت نويم في البداية أن أحد أحفادها قد لامس ساقها، قبل أن تكتشف بعد لحظات اختفاء حقيبة يدها، وفق ما أوردته وكالة" بلومبرج" للأنباء.

وتعد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم (البالغة من العمر 53 عامًا)، شخصية بارزة في استراتيجية الرئيس دونالد ترامب التي تتعلق بخطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين من البلاد.