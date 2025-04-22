روسيا: الدفاعات الجوية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت، ودمرت، 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان: "في المجمل، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، يوم 21 أبريل إلى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 22 أبريل، دمرت منظومات الدفاع الجوي 10 طائرات أوكرانية مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "5 طائرات فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".