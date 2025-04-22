إعلام إسرائيلي: لواء جولاني فقد 114 من مقاتليه منذ بدء الحرب على غزة



وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، أن لواء جولاني فقد 114 من مقاتليه وضباطه منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وأُصيب آلاف من مقاتليه.

وقالت المصادر العسكرية، "بدأنا نرصد حالة الإرهاق في صفوف الجنود النظاميين الذين يتحملون عبئًا وضغطًا كبيرين".

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن ضباط، بأن نحو 60% فقط من جنود الاحتياط يلتزمون بالخدمة بقطاع غزة الآن بسبب الصعوبات والإرهاق.

وأوضحت إذاعة الجيش، أن النسبة التي كشفها الضباط الميدانيون تناقض نسبة الجيش التي أعلنها سابقًا وهي 85%.

ودفع الجيش الإسرائيلي، بسبب نقص عدد القوات لديه، جنود من لواءي "جولاني" و "جفعاتي" رغم أنهم لم يُكملوا تدريبهم العسكري الكامل الذي بدأ قبل 4 أشهر فقط، إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية الأحد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أكثر من مرة أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى.

وصرح نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".

وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 116 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.